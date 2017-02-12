Altyapı çalışmaları 50’inci yıl Cumhuriyet Anıtı’nı ‘yuttu’: Bu boşvermişlik nasıl oluyor?

Son dönemde değişen çehresi, kırık dökük yer döşemeleri, sürekli döşenen asfalt parçalarıyla ‘yamalı bohça’ya dönen İstiklal Caddesi’ndeki 50’inci Yıl Cumhuriyet Anıtı kazı çalışmaları sırasında zarar gördü.

‘Orada bir anıt olduğunun farkında değiller’

Anıtın durumunu mimar Korhan Gümüş, sanatatak.com’daki yazısıyla gündeme getirdi. Anıtın etrafında kepçeyle kazı yapıldığı bir görseli paylaşan Gümüş, “Sormak istiyorum: Bilmiyorum dünyanın başka neresinde böyle bir şehircilik uygulaması gerçekleşir? Şehrin önemli bir anıtının içinden boru döşemek için kazı yapılır? Bunlar İstanbul’un merkezinde, Galatasaray’da oluyor” diye yazdı.

Gümüş, altyapı çalışmaları için yapılan kazıda anıtın bazı parçalarının kırıldığına, hafriyat sonucu çıkan parçaların da moloz olarak atıldığına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Aslında bu plan ve projeleri hazırlayanların anıtı yok etmek gibi bir art niyetleri falan da yok. Orada bir anıt olduğunun farkında değiller yalnızca. Bu yüzden kazıyı bir metre bile kaydırmayı düşünmemişler. Bu şehirde bu kadar plancı, uzman, mimar falan var. Belediyesinin muazzam bir bürokrasisi var. Koruma kurulları falan da var. Bunların hepsi mebzul miktarda. Peki bu unutkanlık, boşvermişlik nasıl oluyor? Nasıl oluyor da bu şehircilik uygulamaları sanki hiç bir plan, proje olmadan yapılıyor? Ya da varmış gibi yapılıyor? Şaşırtıcı olan (yalnızca anıtın durumu değil) bu.”

Yazıya yanıt Beyaz Masa’dan

Gümüş’ün yazısına yanıt, Twitter üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beyaz Masa hesabından geldi. Çalışma sırasında eserin zarar görmediğini savunan Beyaz Masa, eserin temizlendiğini ve molozlardan arındırıldığını kaydetti.

Ancak eserin neden çalışma sırasında korumaya alınmadığı sorusuna Beyaz Masa’dan yanıt gelmedi.