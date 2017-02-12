Diken

Yaramazlara biraz batar!

Altyapı çalışmaları 50’inci yıl Cumhuriyet Anıtı’nı ‘yuttu’: Bu boşvermişlik nasıl oluyor?

 

Son dönemde değişen çehresi, kırık dökük yer döşemeleri, sürekli döşenen asfalt parçalarıyla ‘yamalı bohça’ya dönen İstiklal Caddesi’ndeki 50’inci Yıl Cumhuriyet Anıtı kazı çalışmaları sırasında zarar gördü.

Çalışmalar sırasında anıtın hali. Fotoğraf: sanatatak.com

‘Orada bir anıt olduğunun farkında değiller’

Anıtın durumunu mimar Korhan Gümüş, sanatatak.com’daki yazısıyla gündeme getirdi. Anıtın etrafında kepçeyle kazı yapıldığı bir görseli paylaşan Gümüş, “Sormak istiyorum: Bilmiyorum dünyanın başka neresinde böyle bir şehircilik uygulaması gerçekleşir? Şehrin önemli bir anıtının içinden boru döşemek için kazı yapılır? Bunlar İstanbul’un merkezinde, Galatasaray’da oluyor” diye yazdı.

Gümüş, altyapı çalışmaları için yapılan kazıda anıtın bazı parçalarının kırıldığına, hafriyat sonucu çıkan parçaların da moloz olarak atıldığına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Aslında bu plan ve projeleri hazırlayanların anıtı yok etmek gibi bir art niyetleri falan da yok. Orada bir anıt olduğunun farkında değiller yalnızca. Bu yüzden kazıyı bir metre bile kaydırmayı düşünmemişler. Bu şehirde bu kadar plancı, uzman, mimar falan var. Belediyesinin muazzam bir bürokrasisi var. Koruma kurulları falan da var. Bunların hepsi mebzul miktarda. Peki bu unutkanlık, boşvermişlik nasıl oluyor? Nasıl oluyor da bu şehircilik uygulamaları sanki hiç bir plan, proje olmadan yapılıyor? Ya da varmış gibi yapılıyor? Şaşırtıcı olan (yalnızca anıtın durumu değil) bu.”

Yazıya yanıt Beyaz Masa’dan

Beyaz Masa yanıtında bu fotoğrafları paylaştı.

Gümüş’ün yazısına yanıt, Twitter üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beyaz Masa hesabından geldi. Çalışma sırasında eserin zarar görmediğini savunan Beyaz Masa, eserin temizlendiğini ve molozlardan arındırıldığını kaydetti.

Fotoğraf: Beyaz Masa

Ancak eserin neden çalışma sırasında korumaya alınmadığı sorusuna Beyaz Masa’dan yanıt gelmedi.

Altyapı çalışması yapılacak: Taksim’in nostaljik tramvay seferlerine altı ay ara

SON HABERLER

Oy ve Ötesi referandumda müşahitlik yapmayacak

2014’ten bu yana seçim güvenliğinin sağlanması, sandık gözlemciliği, oy pusuları sayımı organizasyonları için gönüllü çalışan bağımsız kuruluş Oy ve Ötesi, 16 Nisan’da gerçekleşecek ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anaya değişikliği referandumu için müşahitlik organizasyonu yapmayacaklarını duyurdu.

KHK’yla ihraç edilen Prof. Bek: Sadece dekan, rektör değil, pek çok arkadaş da yalnız bıraktı

  KHK’yla ihraç edilen ‘barış akademisyeni’ Prof. Dr. Mine Gencel Bek, “Sadece dekan, rektör de değil, politik olarak bize benzeyen ve ilkesel olarak yanımızda durması gereken de pek çok arkadaş yalnız bıraktı bizi” dedi. 686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. En […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...