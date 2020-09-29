Altun’un Kaftancıoğlu hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Fotoğraflar: DHA (arşiv)

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar ilçesindeki Kuzguncuk semtindeki evinin fotoğrafını çekmeye çalıştığı öne sürülmüş, Kaftancıoğlu’na da ‘suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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Altun’un Üsküdar’a bağlı Kuzguncuk semtindeki evinin yanındaki bir araziyi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden aylık 258 liraya kiraladığı ve bu araziye kaçak yapılar yaptığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de mahalle halkının şikayeti üzerine bahse konu yapıları yıktığı iddia edilmişti.

Kaftancıoğlu hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin ‘özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme’, ‘suçu ve suçluyu övme’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kararda, iletişim kayıtları ve Suat Özçağdaş’a ait telefonun incelenmesi sonucu şüphelinin Suat Özçağdaş müştekinin özel hayatının gizliliğini ihlal etme yönünde bir eylem gerçekleştirmeye azmettirdiğine dair veri bulunmadığı belirtildi.

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Kaftancıoğlu hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme’ suçundan delil yetersizliği ve diğer suçlardan ise unsur yokluğu sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi.