Altun’un evinin fotoğraflanması hakkında Kaftancıoğlu’na soruşturma

İstanbul Anadolu başsavcılığı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin CHP Üsküdar ilçe başkanı tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmayı genişleterek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘suçluyu övme ve suça azmettirme’ suçundan soruşturma başlattı.

Kaftancıoğlu (Fotoğraf: CHP)

Altun’un Üsküdar’a bağlı Kuzguncuk semtindeki evinin yanındaki bir araziyi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden aylık 258 liraya kiraladığı ve bu araziye kaçak yapılar yaptığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de mahalle halkının şikayeti üzerine bahse konu yapıları yıktığı iddia edilmişti. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş’ın ise Altun’un evinin fotoğrafını çekmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

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CHP’li ilçe başkanı, evin fotoğrafını çektiği ve polisler tarafından uyarıldığı yönündeki iddiayı yalanlamış, “Kaçak inşaatın yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim doğru” demişti. Kaftancıoğlu da dün Twitter hesabından, Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini belirtmişti.

Bunun üzerine Altun’un avukatının Kaftancıoğlu hakkında ‘suçu ve suçluyu övme, suça teşvik’ iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.

‘Arsa üzerindeki bahçe düzenleme çalışması dışında herhangi bir yapılaşmanın söz konusu olmadığını’ söyleyen Altun’un avukatı Sezgin Tunç, müvekkilinin evinin fotoğraflandığını ve bunun gazetede yayınlandığını belirterek, açık adresin haber metni içerisinde terör örgütlerine hedef gösterircesine verildiğini öne sürmüş, 8 Nisan tarihli ihalenin hukuka uygun olarak gerçekleştiğini ifade ederek İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’yle müvekkili arasında sözleşmenin 13 Nisan’da imzalandığını kaydetmşti.