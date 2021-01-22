Altun’un evinin fotoğraflanması hakkında Kaftancıoğlu’na hapis istemiyle iddianame

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin CHP Üsküdar ilçe başkanı tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

Kaftancıoğlu (Fotoğraf: CHP)

Altun’un Üsküdar’a bağlı Kuzguncuk semtindeki evinin yanındaki bir araziyi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden aylık 258 liraya kiraladığı ve bu araziye kaçak yapılar yaptığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de mahalle halkının şikayeti üzerine bahse konu yapıları yıktığı iddia edilmişti. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş’ın ise Altun’un evinin fotoğrafını çekmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

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CHP’li ilçe başkanı, evin fotoğrafını çektiği ve polisler tarafından uyarıldığı yönündeki iddiayı yalanlamış, “Kaçak inşaatın yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim doğru” demişti. Kaftancıoğlu da Twitter hesabından, Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini belirtmişti.

Kaftancıoğlu hakkında aynı konuda ‘suçu ve suçluyu övme, suça teşvik’ iddiasıyla ayrı bir soruşturma da bulunuyor.