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Yaramazlara biraz batar!

Altun’un evinin fotoğraflanması hakkında Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili ‘suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme’ suçlarından hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı. 

Fotoğraf: CHP

İstanbul Anadolu başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çektiği iddia edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

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Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma ise Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini belirtmesi sonrası, Altun’un Avukatı Sezgin Tunç’un yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı.

Altun’un Üsküdar’a bağlı Kuzguncuk semtindeki evinin yanındaki bir araziyi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden aylık 258 liraya kiraladığı ve bu araziye kaçak yapılar yaptığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de mahalle halkının şikayeti üzerine bahse konu yapıları yıktığı iddia edilmişti. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş’ın ise Altun’un evinin fotoğrafını çekmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

Kaftancıoğlu’nun bu hafta içinde hakkındaki suçlamalarla ilgili ifade vermesi bekleniyor. 

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Altun’un evinin fotoğraflanması hakkında Kaftancıoğlu’na soruşturma

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