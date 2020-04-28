Altun’un evinin fotoğraflanması hakkında Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma sınırlandırması Ramazan sonuna kadar sürecek. Bu hafta sokağa çıkma sınırlandırması 1 Mayıs’ı da kapsayarak biçimde üç gün. Sınırlandırma, 1 Mayıs 00:00’da başlayacak ve 3 Mayıs Pazar gece yarısı sona erecek. 1 Mayıs’ta, sabah saat 09:00-14.00 arasında marketler açık olacak. Sınırlandırma, yine 30 büyükşehir ve Zonguldak için geçerli.