Altun’un evinin fotoğrafını çekmekle suçlanan CHP’liye soruşturma

Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım YALAN. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım DOĞRU. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım DOĞRU. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim DOĞRU.