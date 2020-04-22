Altun’un evinin fotoğrafını çekmekle suçlanan CHP’liye soruşturma

İstanbul Anadolu başsavcılığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlattı.
Özçağdaş’ın, dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar ilçesindeki Kuzguncuk semtindeki evinin fotoğrafını çekmeye çalıştığı öne sürülmüştü.
CHP’li ilçe başkanı, evin fotoğrafını çektiği ve polisler tarafından uyarıldığı yönündeki iddiayı yalanladı. Özçağdaş, “Kaçak inşaatın yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim doğru” dedi.
DHA’da yer alan haberde, koruma polislerinin tutanak tuttuğu, savcılığın bunun üzerine soruşturma başlattığı belirtildi. CHP’li başkanın ifadesinin alınacağı kaydedildi.
Cumhuriyet gazetesinde 14 Nisan’da yayınlanan ‘Boğaz’da kaçak var’ başlıklı haberde, Altun’un evinin yanındaki vakıf arazisini kiralamasının ardından kanuna aykırı olarak düzenleme yaptığı öne sürülmüştü.
İstanbul başsavcılığı ise daha sonra ‘kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayımlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulduğu’nu belirterek soruşturma başlatmıştı.