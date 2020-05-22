Altun’la ilgili ‘Boğaz’da kaçak var’ haberi nedeniyle Cumhuriyet’e ilan kesme cezası

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) ‘Boğaz’da kaçak var’ başlıklı haberi nedeniyle Cumhuriyet gazetesine ve gazetenin sitesine 35 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters/DHA

Cumhuriyet gazetesinde 14 Nisan’da yayınlanan ‘Boğaz’da kaçak var’ başlıklı haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin yanındaki vakıf arazisini kiralamasının ardından kanuna aykırı olarak düzenleme yaptığı öne sürülmüştü.

Reklam

Cumhuriyet’in haberine göre Altun’a bağlı olan BİK’in kararında ‘haberin gerçeği yansıtmadığı’, ‘kamu yararı olmadığı’ öne sürülürken gazetenin ‘basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı’ ifadelerine yer verildi.

Gazete avukatlarının karara itiraz edeceği belirtildi.

Haberin ardından İstanbul başsavcılığı ‘terör örgütlerine hedef gösterme’ suçlamasıyla muhabir Hazal Ocak, foto muhabir Vedat Arık, Cumhuriyet Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve Yazıişleri Müdürü İpek Özbey hakkında soruşturma başlatmıştı.

Reklam

Habere ‘corona virüsüyle mücadele döneminde Avrupa ülkeleri başarısız olurken Türkiye’nin başarısını sekteye uğratmak ya da gizlemek’ gerekçesiyle yayınlandığının ertesi günü erişim engeli getirilmişti.