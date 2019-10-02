Altunizade’de durum aynı: Metrobüs yoğunluğu bugün de devam etti

İstanbul’da Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden dün yapılan açıklamada sorunun ek metrobüslerle çözüleceği açıklanmıştı.

Fotoğraf: DHA

Altunizade metrobüs durağında hafta başından beri aşırı yoğunluk var. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade’deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

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Metrobüs durağında ise adeta insan seli var. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kalıyor.

‘İşe başlamadan strese giriyoruz’

Bugün de benzer bir görüntü vardı. Her gün metrobüsü kullandığını söyleyen Ayten Odabaşı şunları söyledi: “Her sabah bu yoğunluk var. Her sabah bu yoğunlukla işe gidiyoruz. İnsanların sakin olmasını istiyorlar. İşe başlamadan strese giriyoruz. Resmen bu şeklide herkesle akraba oluyoruz.”