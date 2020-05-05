Altun’dan, Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Makus kaderden kaçış yok’ başlıklı yazı nedeniyle Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

İletişim Başkanlığı’nın internet sitesinde, konuyla ilgili duyuruda şu ifadelere yer verildi: “İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes’in fotoğraflarına yan yana yer vererek darbe ve idam tehdidi içeren ‘Makus kaderden kaçış yok’ başlıklı yazı nedeniyle Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulunuldu.“

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Yazıyı yayınlayan Artı Gerçek’in, Arti Media şirketine ait internet haber sitesi olduğu belirtilen duyuruda Altun’un avukatı Sezgin Tunç tarafından İstanbul cumhuriyet başsavcılığına dilekçe sunduğu belirtildi.

Dilekçede ise şu ifadeler yer alıyor: “Şüpheliler tarafından Adnan Menderes’in 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrasında darbeciler tarafından 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilmesi olayı üzerinden halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a karşı açıkça darbe ve idam tehdidi yapılmıştır.

Bu yayın ve tehditler aynı zamanda içinden geçmekte olduğumuz küresel salgın sürecinde ülkemizin devleti ve milletiyle birlikte yürüttüğü mücadeleyi de hedef alarak başta yürütülen bu başarılı mücadeleye önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm milletimizin moral ve motivasyonunu düşürmeyi, halk arasında korku ve tartışma yaratarak kamu barışını bozmayı amaçlamaktadır. Bu çabalarında başarılı olamayacak olsalar da sistematik bir şekilde yürütüldüğü anlaşılan bu tehdit ve korkutma içeren yayınları yapan kişi ve yayın kuruluşları hakkında soruşturma yürütülmesi, haklarında kamu davası açılması ve bu suçlardan zarar gören kamu adına ceza verilmesi gerekmektedir.”

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Dilekçede, yazıyı kaleme alan Zarakolu, söz konusu internet sitesinin sahibi Arti Media GmbH ve şüpheli vasfına uygun tespit edilecek tüm kişi ve kuruluşların, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin anasayal düzenine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı alenen işlemiş oldukları fiiller‘ ve resen tespit edilecek diğer suçlar nedeniyle cezalandırılması için kamu davası açılması istendi.