Altun’dan yabancı basına ‘corona’ mektubu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York Times, CNN International ve BBC’ye, ABD ve Avrupa’dan corona virüs haberlerinde yanıltıcı şekilde Türkiye’den fotoğraflar kullanmalarını eleştiren bir mektup gönderdi.

Fotoğraf: DHA

İletişim Başkanlığı’dan yapılan açıklamaya göre Altun, mektubunda Türkiye’de salgın başladığından bu yana beş corona virüsü vakası ortaya çıktığına ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığına işaret etti.

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Altun, şu ifadeleri kullandı: “Corona virüsü salgını patlak verdiğinden bu yana Türkiye’nin gösterdiği güçlü performans ortadayken, ülkemizle hiçbir ilgisi olmayan haberlerde Türkiye’den fotoğraflar kullanması okuyucuları yanıltmaktan başka bir şey değildir. Bu sebeple gelecekte aynı hataları yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz.”

Fotoğraflar haberlerden kaldırıldı

Bu uyarı üzerine New York Times, CNN International ve BBC söz konusu fotoğrafları kaldırdı. New York Times, Altun’a gönderdiği mektupta, ”Konuyla alakalı fotoğraf editörleri de bir yanlışlık yapılmış olduğunu kabul ettiler. Fotoğraf haberden kaldırıldı” dedi.

Bir haftada CİMER’e 4 bin 425 ‘corona’ başvuru geldi

Altun, son bir haftada corona virüsü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 4 bin 415 başvuru geldiğini de açıkladı.

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Bu bağlamda;

· Fiyat artışı ihbarları,

· Eğitim tedbirleri,

· Sağlık-temizlik,

· Sosyal yaşam,

· Ve yurtdışındaki vatandaşlarımızla ilgili başvurular sürekli olarak analiz edilmekte, bu başvurular ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 14, 2020

Twitter hesabından açıklama yapan Altun, şunları kaydetti: “CİMER’e yapılan başvurular arasında fiyat artışı ihbarları, eğitim tedbirleri, sağlık-temizlik, sosyal yaşam ve yurtdışındaki vatandaşlarımızla ilgili başvurular sürekli olarak analiz edilmekte, bu başvurular ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.”