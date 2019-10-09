Altun: YPG’nin iki seçeneği var; ya kaçarlar ya da komutanlarını dinleyip savaşırlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesi için Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yapacağı olası askeri operasyonla ilgili ‘Dünya, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemeli’ başlıklı makale kaleme aldı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin Türk halkına yönelik tehdidi yok etmeyi ve yerel halkı ‘silahlı haydutların boyunduruğundan kurtarma’yı amaçladığını vurgulayan Altun, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’de IŞİD’le mücadelenin liderliğini Türkiye’ye verme konusunda anlaştığını ve YPG’nin bunun karşısında iki seçeneğinin olduğunu ifade etti:

Reklam

“IŞİD’le mücadelede gerçekten samimilerse, gecikmeden kaçarlar. Ya da onlara Türk ordusuyla savaşmalarını söyleyen komutanlarını dinlerler – bu durumda da onların, bizim IŞİD’e karşı mücadelemizi sekteye uğratmasını durdurmak zorunda kalırız.”

“Amerikalı yetkililer yıllardır, terörist örgüt PKK’nın Suriye uzantısı YPG ile IŞİD’e karşı mücadele için yaptıkları iş birliğinin taktiksel olduğunu söylüyor. Trump’ın son kararı bu görüşün bir yansıması” diyen Altun şöyle devam etti:

“ABD gibi Türkiye de gidip dışarıda yok edecek canavarlar aramıyor. Ama bu canavarlar kapılarımızı kırıp vatandaşlarımıza zarar vermeye kalkışırsa, cevap vermek zorundayız. Genç erkek ve kadınları savaşa göndermek hiçbir zaman kolay verilen bir karar değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Lakin millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa, savaş cinayettir’. Ne yazık ki bugün kendimizi tam da bu noktada bulduk.”

Reklam

‘Türkiye’nin liderliğinde IŞİD’e karşı başarı kazanılmasının Dünya’nın da çıkarına’ olduğunun altını çizen Altun, “Yıllardır sahada olan Amerikalı askerler evlerine dönmeyi hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Altun, YPG’nin bölgenin kontrolünü ele geçirmesiyle, yerel halkın çoğunluğunun bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirttiği yazısında, bu insanların da atalarının topraklarına geri dönme hakkı olduğunu ifade etti.

Suriyeliler yönetmeli

Türkiye’nin geçmiş deneyimlerine dayanarak bu bölgeyi güvenli ve istikrarlı tutacağını belirten Altun, bölgenin Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İnanıyoruz ki, Suriyeliler, seçilmiş yerel konseylerle kendilerini yönetmek için yeterli donanıma sahip. Yerel siyasi temsili desteklemek ve teşvik etmek, Suriye’nin kuzeydoğusunda IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasını engellemek için hayati önemde. Afrin gibi Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu yerel yönetimlerin oluştuğunu izledik.

Bu durum kuzeydoğu Suriye’nin Kürt yoğunluklu bölgelerinde de değişmeyecektir. Bizim amacımız bu adımları okul, hastane ve konut gibi uluslararası altyapı yatırımlarımları ile tamamlamak.”