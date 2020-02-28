Altun: Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşecek; Trump’tan NATO desteği istenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde, iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmelerinin kararlaştırıldığını açıkladı. Altun, Erdoğan’ın ABD başkanı Donald Trump ile de telefon görüşmesi yapacağını ve Trump’tan fiilen Türkiye’nin NATO tarafından desteklenmesini isteyeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Altun, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Erdoğan-Putin telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Altun, Erdoğan’ın, Putin ile saat 10:15’te yaptığı görüşmede, ‘İdlib’de dün rejim tarafından Türk askerlerine yapılan hain saldırının ele alındığını’ bildirerek, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

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“Sayın Cumhurbaşkanımız, doğrudan ülkemize saldırıldığı ortamda, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu ve ateş altına alınacağını belirtmiştir. Bununla birlikte rejimin Soçi Mutabakatı’na uymaya mecbur edilmesini beklediklerini dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu tür saldırıların Türkiye’yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmediği gibi tam tersine daha da kararlı hale getirdiğini belirtmiş, Astana sürecinin taraflarının ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Rusya’nın bu anlamda çok açık şekilde Soçi Mutabakatı’nın 3’üncü maddesi gereğince rejimi durdurma sorumluluğunu hatırlatmıştır. Bu görüşmede karara bağlanan önemli bir husus da iki liderin en kısa sürede bir araya gelerek, yüz yüze görüşmelerinin sağlanması kararı olmuştur.”

Reuters’in haberine göre Altun’un açıklamalarından satır başları, şöyle: