Altun: Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşecek; Trump’tan NATO desteği istenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde, iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmelerinin kararlaştırıldığını açıkladı. Altun, Erdoğan’ın ABD başkanı Donald Trump ile de telefon görüşmesi yapacağını ve Trump’tan fiilen Türkiye’nin NATO tarafından desteklenmesini isteyeceğini söyledi.
Altun, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Erdoğan-Putin telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Altun, Erdoğan’ın, Putin ile saat 10:15’te yaptığı görüşmede, ‘İdlib’de dün rejim tarafından Türk askerlerine yapılan hain saldırının ele alındığını’ bildirerek, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:
“Sayın Cumhurbaşkanımız, doğrudan ülkemize saldırıldığı ortamda, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu ve ateş altına alınacağını belirtmiştir. Bununla birlikte rejimin Soçi Mutabakatı’na uymaya mecbur edilmesini beklediklerini dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu tür saldırıların Türkiye’yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmediği gibi tam tersine daha da kararlı hale getirdiğini belirtmiş, Astana sürecinin taraflarının ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Rusya’nın bu anlamda çok açık şekilde Soçi Mutabakatı’nın 3’üncü maddesi gereğince rejimi durdurma sorumluluğunu hatırlatmıştır. Bu görüşmede karara bağlanan önemli bir husus da iki liderin en kısa sürede bir araya gelerek, yüz yüze görüşmelerinin sağlanması kararı olmuştur.”
Reuters’in haberine göre Altun’un açıklamalarından satır başları, şöyle:
- Suriye konusunda) kararlılığımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.
- Dün itibarıyla yaşanan elim saldırı sonrası Suriye’de yaşanan gelişmelerden birincil derecede Esad rejimi sorumlu.
- Rusya, rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğunu yerine getirmedi; beklentimiz rejim saldırılarına engel olması.
- Rejim hedefleri Türkiye Cumhuriyeti açısından meşru hedef konumunda, dünden itibaren rejim unsurlarına ciddi kayıp verdirildi.
- İdlib düşerse milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye ve Avrupa’ya kaçacaktır, Türkiye’nin bu insanlara daha fazla kaynak sağlama imkanı bulunmamaktadır.
- Erdoğan Putin ile görüşmede ülkemiz açısından çıkan milli güvenlik sorununa askerimizin kanının eklendiğini, şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağını söyledi.
- Türkiye’nin mültecilerden gelen yoğun baskıyı engellemeye dönük iradeyi gevşetmekten başka çaresi kapmamıştır.
- Artık bu sığınmacılar sadece Türkiye’nin değil başta Avrupa ve dünyanın meselesidir; ortaya koyduğumuz çerçeve batı ile ilişkileri etkilemez.
- Erdoğan Trump ile yapacağı görüşmede sözlü destek değil fiili destek beklediğini ifade edecek.
- Erdoğan Trump ile yapacağı görüşmede saldırı nedeniyle Türkiye’nin NATO tarafından desteklenmesi gereğini ifade edecek.