Altınordu’nun gençleri: ‘Penaltı haksız’ diye topu dışarı attı

İzmir’de Altınordu Futbol Kulübü’nün U17 (17 yaş altı) takımından bir oyuncu, hakemin kendi lehlerine verdiği penaltının haksız olduğunu düşünüp topu dışarı attı.

Bu toprakların çocuklarına inanın, güvenin…

Ne verirseniz, onu biçersiniz… Eğer "adaletli" olmayı öğretirseniz, yanlışlıkla verilen penaltıyı gözünü bile kırpmadan dışarıya atar.

Aferin be çocuk… pic.twitter.com/1alM384DCW Reklam

— Altınordu FK (@AltinorduFK) February 23, 2019

U17 Elit Ligi’nde namağlup Altınordu’nun genç takımı, bugün Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası’nda Adana Demirspor’la karşılaştı.

Maçın 67’nci dakikasında hakem Altınordu lehine penaltı verdi. Penaltının ceza sahasında mı yoksa dışında mı olduğu uzun süre tartışıldı.

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Fotoğraf: altinordu.org.tr

Müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu düşünen Altınordulu Enis Destan topu bilerek dışarıya attı. Bu hareket tribünler tarafından desteklendi.

Öte yandan maçı 2-0’la Altınordu kazandı.