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Altın ‘projesi’ beş milyar liraya ulaşmıştı: Maduro’nun yetkilileri Türkiye’ye kaçtı iddiası

Venezüela’da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, resmi devlet başkanı Nicolas Maduro taraftarı üst düzey yetkililerin Türkiye’ye kaçtığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Venezüela Devlet Başkanı Maduro, 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü.

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Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Muhalif lider Guaido ise destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.

Guaido’yu ilk olarak ABD daha sonraysa Brezilya, Kanada, Paraguay, Kolombiya, Arjantin, Peru, Ekvador ve Kosta Rika devlet başkanı olarak tanımıştı.

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Altın ‘projesi’ 4,8 milyar liraya ulaştı

Türkiye ise Maduro’yu destekleyen ülkeler arasında. Hatta son olarak Reuters’ın haberine göre, uluslararası yaptırımlarla ekonomisi derin bir krize giren Venezüela altının önemli bölümü işlenmemiş olarak Türkiye’ye gönderiliyor ve karşılığında temel gıda maddeleri alıyor. Resmi kayıtlara göre Venezüela bu yolla 2018 yılı içinde Türkiye’ye 900 milyon dolar (yaklaşık 4,8 milyar lira) değerinde işlenmemiş altın gönderdi.

Maduro’nun komşu ülkelerden gelen insani yardımları ülkeye sokmaması üzerine muhalif lider Guaido ise Twitter’dan dün attığı mesajda bazı üst düzey Venezüelalı yetkililerin Türkiye’ye kaçtığını ileri sürdü.

Guaido’nun resmi hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

“Biz tonlarca yardım getirirken, iktidarı zapt edenin tek sahip olduğu şey Bolivar’da cinayetler, kendisini tanımayı reddeden askerler ve kendisini kınayan ya da Türkiye’ye kaçan üst düzey yetkililer.

Santa Elena’dan Urena’ya, halk yardımların geçmesini istiyor.

Bunu başaracağız! Ya evet, ya da evet “

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