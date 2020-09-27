Altın Portakal’ın sinema TIR’ı yola çıktı

Antalya’da bu yıl 57’ncisi düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali için hazırlanan TIR, sinemaseverlerle buluştu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festival için özel olarak hazırlanan sinema TIR’ı yolculuğuna Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinden başladı. 17 ilçede, ‘Babam’, ‘Maide’nin altın günü’, ‘Kirpi Latte ve büyülü taş’ ile ‘Kuzular firarda: Uzay parkı’ filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

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Sanatseverlere 4 Ekim’e kadar ücretsiz hizmet verecek TIR, bugün Döşemealtı ve Serik, yarın ise Manavgat ve Korkuteli ilçelerinde olacak.