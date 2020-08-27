Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular başladı: 200 öğrenci seçilecek

Bu yıl, 3-10 Ekim’de, 57’ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında geleceğin sinemacılarına destek olmak amacıyla düzenlenen Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular başladı. Son gün 11 Eylül. Başvuru formuna festival web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre ilk olarak geçen yıl düzenlenen ve 150 öğrenciyi ağırlayan sinema okulu 4-9 Ekim tarihleri arasında eğitim verecek.

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Film festivalinin gençlik projesi olarak nitelendirilen sinema okulu, geleceğin sinemacılarına hayallerine ulaşmalarında destek olmayı ve ilham vermeyi amaçlıyor.

Üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alan 200 öğrenci seçilecek.

Öğrencilere her sabah ders verilecek.

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Ayrıca sinema sektörünün önde gelen isimleri, derslerde öğrencilere tecrübelerini aktaracak.

Altın Portakal Sinema Okulu’na katılamayanlar ise herkesin erişimine açık olarak yayınlanacak söyleşi ve röportaj videolarını izleyebilecek.

Bu videolar, festival sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.