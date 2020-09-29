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Yaramazlara biraz batar!

Altın Portakal bu yıl yıldızların altında: Her seansta sağlık çalışanlarına davetiye

Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim tarihleri arasında seyirciyle buluşacak. Festivalde bu yıl  her seans için ‘2020 yılının gerçek kahramanları’ sağlık çalışanlarına 50 adet davetiye ayrıldı. 

Fotoğraf: Antalya Altın Portakal Film Festivali

Covid-19 salgını nedeniyle açık havada düzenlenecek festivalde üç açık hava sinemasında gösterilecek 44 filmin biletleri bugün itibariyle biletix üzerinden, 1 Ekim’den itibaren de Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.

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Yıldızların Altında’ konseptiyle düzenlenen festivalde sağlık çalışanlarına özel afiş de hazırlandı.

Festivalin, Yıldızların Altında 1 ve Yıldızların Altında 2 açık hava sinemalarındaki biletli gösterimlerde sağlık çalışanları her seans için kendilerine ayrılan 50 davetiyeden birini gişelerden kimlik ibraz ederek alabilecek.

Festivalde ödüller 10 Ekim akşamı düzenlenecek kapanış ve ödül töreninde sahiplerini bulacak.

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