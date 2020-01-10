Altın Palmiye ödüllü ‘Parazit’ dizi oluyor

Geçen yılın en çok övgü toplayan filmlerinden, Altın Palmiye ödüllü Güney Kore filmi ‘Parazit’ dizi oluyor. Filmin yönetmeni Bong Joon-Ho dizi için meslektaşı Adam McKay ile çalışacak.

‘Parazit’ 72. Cannes Film Festival’inde Altın Palmiye kazanan, pazar günü düzenlenen Golden Globe ödül töreninde yabancı dilde en iyi film ödülünü alanmıştı.

Reklam

Genelde 6-10 bölüm süren ve olayların bu sürede çözümlendiği ‘limited series’ adı veriden türde olacak dizi için HBO ve Netflix’in mücadele ettiği, HBO’nun savaşı kazandığı söyleniyor. Yönetmen koltuğunda ise son olarak ‘Succession’ dizisiyle övgü toplayan Adam McKay olacak.