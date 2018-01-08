Altın öpücük

‘In the Fade’ (Paramparça) adlı filmiyle Atın Küre’ye layık görülen Fatih Akın sevincini başrol oyuncusu Diane Kruger’la paylaştı. (Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
‘In the Fade’ (Paramparça) adlı filmiyle Atın Küre’ye layık görülen Fatih Akın sevincini başrol oyuncusu Diane Kruger’la paylaştı. (Reuters)
Afyonkarahisar’da 25 askerin hayatını kaybettiği cephanelik patlamasıyla ilgili üç askere hapis cezası verildi.
BBC Çin editörü Carrie Gracie, aynı işi yapan erkeklerden daha az maaş aldığını belirterek görevinden ayrıldı.
Yunan mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sabahı Yunanistan’a kaçan sekiz askerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine ilişkin kararın yürütmesini durdurdu.
Bakanlar kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “OHAL bir kez daha uzatılacak” dedi.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 2019’daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını, mevcut cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.