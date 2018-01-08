Diken

Yaramazlara biraz batar!

Altın öpücük

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‘In the Fade’ (Paramparça) adlı filmiyle Atın Küre’ye layık görülen Fatih Akın sevincini başrol oyuncusu Diane Kruger’la paylaştı. (Reuters)

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