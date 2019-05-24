Altın madenciliğinde çığır açacak keşif: Altın kaplı mantar

Kısa adı ‘CSIRO’ olan İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Kurumu’nda görevli biliminsanları, nano partikül formunda altın içeren bir mantar keşfetti. ‘Altın kaplı’ mantarın keşfinin, altın madenciliğinde çığır açabileceği belirtildi.

Fotoğraf: CSIRO

Daily Mail’deki habere göre dünyada altın üreticiliğinde ikinci sırada olan Avustralya’da, Boddington’da bulunan pembe mantarın altının çözünmesini ve yüzeyinde birikmesini sağlayan bir kimyasal içerdiğini saptayan araştırma ekibinden Dr. Tsing Bohu şunları söyledi: “Laboratuvarda yaptığımız inceleme ve görüntülemelerde mantarın minicik başka deyişle nano partikül formunda altın içerdiğini gözlemledik. Mantardaki süperoksit maddesi altının çözünmesini sağlıyor. Mantar altını bu haliye başka bir kimyasalla harmanlayarak katılaşmasını ve yüzeyinde toplanmasını sağlıyor.”

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‘Fusarium oxysporum’ adı verilen mantarın, toprakta altının nerede olduğunun işareti olduğuna değinen Bohu, yaptıkları keşfin altın madencilerinin nereyi kazmaları gerektiği konusunda işini kolaylaştırabileceğini vurguladı.

“Madenciler yerin kilometrelerce altında sıcakta altın arıyorlar. Gözle görülmesi zor olduğu için mantarı saptayacak bir yöntem bulursak madenciler keşfimizden büyük ölçüde yarar sağlar” diyen Bohu, şimdi sıranın çalışmaları bu yönde yoğunlaştırmaya geldiğini söyledi.