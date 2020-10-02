Altın fiyatı artınca düğünde imitasyon takanların sayısı arttı: Bu iş için özel dükkan açanlar var

Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle düğüne gidip altın takma zorunluluğu hissedenler, gerçeğinden ayırt edilemeyen imitasyon altın takmaya başladı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Gelin ve damatlar gerçek sandıkları altınları bozdurmak isteyip imitasyon olduğunu öğrenince hüsrana uğrarken Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, ‘özellikle imitasyon dükkanı açanlar olduğunu’ söyledi

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Öner, son zamanlarda imitasyon takı takanların sayısının arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Özellikle artık bunun dükkanını açanlar var, sadece imitasyon takı satıyorlar. Art niyetli insanlar aldıkları bu imitasyon altınları götürüp, düğünlerde altınmış gibi takmaya başladılar, sonradan düğün sahipleri bunları kuyumcuya getirip, altın olmadığını öğrenince şok yaşıyorlar. Bu da bizim sektörümüze zarar vermektedir.

Her bütçeye göre altın olduğunu savunan Öner şöyle devam etti: “Altının yükselmesinden dolayı herkes altın alamayabilir ama bizim tavsiyemiz, çeyrek, gram gibi her bütçeye göre altın var, hatta yarım gram altın da çıktı. 22 ayar bir gram 450 TL ise 22 ayar yarım gram 225 TL’ye alınabilir. İnsanlar gidip 100 liraya ya da 200 liraya imitasyon bilezik veya kolye alarak götürüp, düğünde takmaktansa, yarım gram alsınlar bütçelerine göre. Böyle yaparlarsa en azından düğün sahibine bir katkı sunabilirler.”

Yasaklanmasını istiyorlar

Altınla birebir olan imitasyonların yasaklanmasını talep eden Öner şu ifadeleri kullandı: “Çünkü bundan da korkar oldu kuyumcu. Örneğin gidip 50 liraya, 100 liraya bir imitasyon bilezik alıp, kuyumcuya ‘Ben bunu senden aldım’ demesinden korkuyoruz. Çünkü aynısını, birebirini yapıyorlar, hatta gramı bile tutuyor. Şu an 30 gram bir bilezik 13 bin lira civarındayken gidip, bunu 50 lira, 60 lira ya da 100 liraya alıyor. “

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20 çeyreğin beşi sahte çıkmış

Diyarbakır’daki tarihi kuyumcular çarşısındaki kuyumcu Hasan Tokur ise imitasyon olarak düğünlerde daha çok çeyrek altın ve bileziğin takıldığını söyledi. Tokur, yeni evli bir müşterisinin düğünde takılan takıları getirdiğinde 20 adet çeyrek altından beş tanesinin sahte çıktığını anlattı.

Sahte altın takılan 15 günlük evli Seval Ötünç, “Sahte altını kimin taktığını bulsaydım tüm ilişkilerimi koparırdım. Kişi düğününe gittiği gelin ve damadı gerçekten seviyor ve değer veriyorsa sahte altın takmamalı” ifadelerini kullandı.