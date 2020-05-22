Altın alımında binde 2 oranında vergi getirildi

Bankalardaki vadesiz hesaplardan altın ve diğer kıymetli maden alımı kambiyo vergisi kapsamına alındı.

Fotoğraf: DHA

Buna göre, bazı altın alım-satım işlemlerinden binde 2 oranında vergi alınacak.

Reklam

Reuters ajansına konuşan bir bankacılık yetkilisi, Hazine tarafından dün bankalara gönderilen yazıda, vadesiz veya yatırım hesabından yapılan altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımlarının artık kambiyo işlemi olarak değerlendirileceğinin belirtildiğini söyledi.

Buna göre fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden satım işlemlerinden, döviz alım satımında uygulandığı gibi binde 2 oranına kambiyo muamele vergisi alınacak.

Bu karar ile aynı gün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da 100 gram ve üzeri altın alımına bir gün valör uygulama kararı almıştı.