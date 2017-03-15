Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Altıda altı: Avenida’yı 87-80 mağlup eden Fenerbahçe kadın basketbol takımı Euroleague’de Final Four’a yükseldi

FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida’yı 87-80 mağlup eden Fenerbahçe kadın basketbol takımı seriyi 2-1’e getirerek üst üste altıncı kez Final Four’a yükseldi.

Fotoğraflar: Fenerbahce.org

Sarı lacivertlilerde 28 sayı kaydeden Alexandria Quigley maçın en skorer ismi olurken, Sandrine Gruda ile Jantel Lavender 16’şar, Candace Parker da 12 sayıyla skora katkıda bulundu.

Fenerbahçe, 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan dörtlü finalin ilk maçında Famila Schio’yu eleyen UMMC Ekaterinburg’la karşılaşacak.

Adını Final Four’a yazdıran diğer takımlar ise; Nadezhda’yı 2-1’le eleyen ZVVZ USK Prag ile Bourges Basket’i 2-0’la geçen Dynamo Kursk oldu. Organizasyona ev sahipliği yapacak şehir FIBA tarafından henüz açıklanmadı.

 

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...