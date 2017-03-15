Altıda altı: Avenida’yı 87-80 mağlup eden Fenerbahçe kadın basketbol takımı Euroleague’de Final Four’a yükseldi

FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida’yı 87-80 mağlup eden Fenerbahçe kadın basketbol takımı seriyi 2-1’e getirerek üst üste altıncı kez Final Four’a yükseldi.

Sarı lacivertlilerde 28 sayı kaydeden Alexandria Quigley maçın en skorer ismi olurken, Sandrine Gruda ile Jantel Lavender 16’şar, Candace Parker da 12 sayıyla skora katkıda bulundu.

Fenerbahçe, 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan dörtlü finalin ilk maçında Famila Schio’yu eleyen UMMC Ekaterinburg’la karşılaşacak.

Adını Final Four’a yazdıran diğer takımlar ise; Nadezhda’yı 2-1’le eleyen ZVVZ USK Prag ile Bourges Basket’i 2-0’la geçen Dynamo Kursk oldu. Organizasyona ev sahipliği yapacak şehir FIBA tarafından henüz açıklanmadı.