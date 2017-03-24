Altı yılın ardından: Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek serbest bırakıldı

Mısır’da 2011’deki halk isyanıyla devrilen Hüsnü Mübarek serbest bırakıldı.

Tahliyeyi duyuran avukatı Ferid El Deeb, Mübarek’in altı yıl sonra ilk kez özgür olduğunu söyledi.

Kahire’nin banliyö mahallesi Maadi’de bulunan askeri hastanede tutulan Mübarek, Heliopolis’teki evine gönderildi.

Önce müebbet sonra beraat

25 Ocak 2011’de Tahrir Meydanı’nda başlayan gösteriler Mübarek’in 30 yıllık iktidarının sonunu getirmiş, devrim sonrası tutuklanan Mübarek gösteriler sırasında hayatını kaybeden 800 kişinin ölüm emrini vermekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı temyize götüren Mübarek, Mısır’da 3 Temmuz darbesinin ardından göreve gelen Abdülfettah es Sisi yönetimi tarafından aklanmıştı.

Mübarek’in aklanmasına itiraz eden savcılık, kararın iptal edilerek Mübarek’in yeniden yargılanması için yüksek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme ise 2011 yılındaki protestolar sırasında yüzlerce göstericinin ölümünden sorumlu tutulan Mübarek’in suçsuz olduğuna hükmederek beraat kararı vermişti.

Mahkeme, üç yıl hapis cezasını doldurması ve hakkında açılan diğer davalardan beraat etmesinden dolayı Mübarek’in tahliyesi kararlaştırmıştı.