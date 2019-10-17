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Yaramazlara biraz batar!

Altı yıl önceki paylaşımlardan ‘cumhurbaşkanına hakaret’e beraat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başbakanken yaklaşık altı yıl önce sosyal medyada paylaştığı karikatürler nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan karikatürist Cihan Demirci ilk duruşmada beraat etti.

Fotoğraf: BirGün

Bahsedilen sosyal medya paylaşımlarının zaman aşımına girdiğini aktaran avukatlar Fikret İlkiz ve Meral Onat, bu davanın kendi içindeki çelişkisini ve bu paylaşımların hakaretle hiçbir ilişkisi olmadığını, karikatürün ve mizahın bir eleştiri sanatı olduğunu ve eleştirilerin ifade özgürlüğü sınırları içinde yapıldığını vurguladı.

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’14 ay boyunca gerginlik yaşadım’

Polis ifadesinin ardından dosyaya takipsizlik kararı verilmesi gerektiğini belirten Demirci, şöyle konuştu: “Ben 14 aya yaklaşan bu anlamsız süreçte ciddi bir gerginlik yaşadım, zaten bozuk olan sağlığım daha da bozuldu, yani bu zorlama davayla bana zaten 14 aylık bir ceza verilmiş oldu ama iddia makamının duruşmaya katılmadığı ilk celsedeki beraat kararıyla hayata adeta yeniden dönmüş oldum. İfade özgürlüğünün artık suç sayılmayacağı bir ülkede yaşamak istiyorum, bu çok mu büyük bir hayal?”

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