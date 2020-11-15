Altı yıl önce kaybolan kedisine kavuştu

Britanya’nın Suffolk bölgesinde, 2014 yılında evden ayrılıp bir daha dönyemen bir kedi sahibiyle yeniden biraraya geldi.

Fotoğraf: BBC

Newmarket adlı kasabada yaşayan Eloise Renyard’ın kedisi Mr. Muggles, altı yıl önce kayboldu. O zaman 18 yaşında olan Renyard ve ailesi uzun süre onu aradı ancak hiçbir yerde izine rastlayamayınca umudu kesti.

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Üç yaşındayken kaybolan Mr. Muggles’ı geçen ay kasabada görenle,r fotoğrafını çekip kaybolan kedilerle ilgili paylaşım yapılan Facebook sayfasında paylaştı. Renyard, fotoğrafını görür görmez onu tanıdı.

“Kaybolmadan önce benim gölgem gibiydi. Ben nereye gidersem o da oraya gelirdi. Üzerine çip takılması planlanan günden bir gün önce ortadan kayboldu” diyen Renyard ona kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

“Eve gelir gelmez kucağıma geldi ve uyuya kaldı. Belli ki sokakta zor günler geçirmiş” ifadelerini kullanan Renyard, biraz toparlandıktan sonra Mr. Muggles’a çip takılacağını söyledi.