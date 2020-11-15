Diken

Yaramazlara biraz batar!

Altı yıl önce kaybolan kedisine kavuştu

Britanya’nın Suffolk bölgesinde, 2014 yılında evden ayrılıp bir daha dönyemen bir kedi sahibiyle yeniden biraraya geldi.

Fotoğraf: BBC

Newmarket adlı kasabada yaşayan Eloise Renyard’ın kedisi Mr. Muggles, altı yıl önce kayboldu. O zaman 18 yaşında olan Renyard ve ailesi uzun süre onu aradı ancak hiçbir yerde izine rastlayamayınca umudu kesti.

Reklam

Üç yaşındayken kaybolan Mr. Muggles’ı geçen ay kasabada görenle,r fotoğrafını çekip kaybolan kedilerle ilgili paylaşım yapılan Facebook sayfasında paylaştı. Renyard, fotoğrafını görür görmez onu tanıdı.

“Kaybolmadan önce benim gölgem gibiydi. Ben nereye gidersem o da oraya gelirdi. Üzerine çip takılması planlanan günden bir gün önce ortadan kayboldu” diyen Renyard ona kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

“Eve gelir gelmez kucağıma geldi ve uyuya kaldı. Belli ki sokakta zor günler geçirmiş” ifadelerini kullanan Renyard, biraz toparlandıktan sonra Mr. Muggles’a çip takılacağını söyledi.

Reklam

SON HABERLER

Osman Baydemir, beş yıl sonra açıkladı: HDP, Erdoğan’a koalisyon teklif etmiş

HDP, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a şu teklifi iletmiş: Çözüm sürecinin devam etmesi şartıyla, AKP-CHP koalisyonuna veya AKP azınlık hükümetine destek veririz. Bunlar olmazsa hiçbir bakanlık pazarlığı yapmadan, yeni Anayasa ve çözüm süreci şartıyla, birlikte koalisyon kurabiliriz.

Soyer: 11 bin 168 aile evinden oldu

İzmir depreminin üzerinden geçen 15 günün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ‘şeffaf yönetim anlayışı gereği’ son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Suça sürüklenen hakim ve savcılar…

Kısa Türkiye yargısı tarihinden görülmektedir ki suç soruşturması için oluşturulmuş konumlar bazı dönemlerde bizzat suçun taşıyıcısı haline gelmekte. Bu da Türkiye yargısının bir laneti ve trajedisi olsa gerek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...