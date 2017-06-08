Altı yıl dört aya kadar hapsi isteniyor: Gazeteci Kütahyalı hakkında zorla getirme kararı

‘Türk Futbolu ve FETÖ’ başlıklı yazısında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle altı yıl dört aya kadar hapsi istenen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tarafları avukatları temsil etti.

Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, sanık Kütahyalı’nın ilk celseye de gelmediğini hatırlatarak şunları söyledi: “Sanık duruşmaya katılmamayı alışkanlık haline getirdi. Sanık ile vatandaş arasında hiçbir fark yoktur. Kendisini savcılık ve mahkemenin üstünde görüyor. Bu durum mahkemenin şahsiyetine saygısızlıktır. Soruşturma aşamasında da ifade vermeyince hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmış ancak infaz edilememişti. Bu nedenle yargı makamının saygınlığı ve güvenin temini için sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ediyoruz.”

Kütahyalı’nın avukatı ise müvekkilinin iş nedeniyle yurtdışında olduğunu, bu nedenle duruşmaya katılamadığını belirterek, yakalama talebinin reddedilmesini istedi.

Mahkeme hakimi, Rasim Ozan Kütahyalı’nın duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

İddianamede Kütahyalı’nın Ağustos 2016’da kaleme aldığı yazısında, müştekinin FETÖ mensuplarını koruduğu yönünde iddialara yer verildiği, yazıda eleştiri sınırlarının aşıldığı, haberin gerçek olmadığı, basın özgürlüğü kapsamının dışına çıkılarak hukuka uygunluk sebeplerine riayet edilmediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Kütahyalı’nın yazısında işlemediğini bildiği halde hakkında soruşturma başlatılmasını sağlamak için müştekinin FETÖ mensuplarına yardım ettiği iddiasında bulunduğu öne sürülerek, iftira suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ifade edildi.

Kütahyalı’nın ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından bir yıl üç aydan altı yıl dört aya kadar hapsi talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederse Kütahyalı önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Daha önce de ceza almıştı

Terim’in şikayeti üzerine, Kütahyalı hakkında ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal‘ suçundan da dava açılmıştı. Mayıs ayında görülen davada Kütahyalı, Terim ile dönemin Galatasaray başkanı Ünal Aysal arasındaki mesajları canlı yayında okuduğu içini ki yıl hapis cezasına çarptırılmış, ayrıca ‘hakaret’ suçundan da günlüğü 50 TL’den 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Para ve hapis cezası ertelenmemişti.

Kütahyalı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a hakaret suçlamasıyla da yargılanıyor.