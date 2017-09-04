Altı yaşındaki Stanley’den Lego’ya iş başvurusu: Kardeşim bulamasın diye saklıyorum

Britanya’nın Windsor bölgesinde yer alan eğlence parkı Legoland’de çalışmak için verilen bir iş ilanına başvuran altı yaşındaki Stanley Bolland, el yazısıyla kaleme aldığı mektupta, “Aradığınız kişi benim çünkü çok fazla tecrübem var” diye yazdı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Bolland mektubunda, “Bir kutu Legom var. Legolarımı erkek kardeşim bulamasın diye saklıyorum. Aradığınız kişi benim çünkü çok fazla tecrübem var” diye yazdı.

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Şirket işi Bolland’a vermese de Legoland’de bir günlük tecrübe edinmesine izin verdi: “Lego’yu sevmek, model tasarımcısı olmak için ilk adım. Bu yüzden bu iş için mükemmel olacağına inanıyoruz (tabii ki okulunu bitirdikten sonra). Bu arada, aradığımız kişinin sen olduğunu söylediğin için model tasarımcılarımızla geçireceğin bir gün ile tecrübe edinebilirsin.”

Lego modellerinin nasıl tamir edildiğini ve nasıl temizlendiğini görmesinin özel bir ‘perde arkası’ turu yapan Bolland, yaşadıklarını okuldaki arkadaşlarına anlatmak için büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.