Altı yaşındaki öğrencisine kitapla vuran öğretmene dört yıl hapis

İstanbul’da altı yaşındaki öğrencisine kitapla vurup yüzüne dört dikiş atılmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Nadir D. ‘kasten basit yaralama’ suçundan dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, H.S.S.’nin annesi Songül S. ve tutuksuz yargılanan sanık 53 yaşındaki Nadir D. katıldı. Adli Tıp Kurumu’nun gönderdiği raporun okunmasıyla başlayan duruşma, şikayetçilerin rapora karşı beyan vermesiyle devam etti.

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Beyanında şikayetçi olduğunu dile getiren Songül S. “Öğretmen olaydan sonra hiçbir pişmanlık göstermedi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Songül S.’nin avukatı Şahin Baran ise H.S.S.’nin yüzüne dört dikiş atıldığını ve yara izinin geçmediğini belirtti: “Kullanılan kitap silah niteliğindedir, ayrıca sanık gözetimi altındaki çocuğa karşı suç işlemiştir. Bu nedenle en üst sınırdan cezalandırılmasını ve cezadan indirim yapılmamasını talep ediyoruz.”

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatılıyor: “İlkokul 1. Sınıf öğrencisi olan H.S.S. yere düşen kalemini almaya çalıştı. Bu sırada sınıf öğretmeni şüpheli Nadir D. dersi dinlemediği gerekçesiyle H.S.S.’nin sağ gözünün alt kısmına kitapla vurarak darp etti. Hastaneye götürülen H.S.S.’nin göz altına dikiş atıldı.”