Altı yaşındaki kız çocuğu bahçede ölü bulundu

Danıştay 10. Dairesi’nin, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek ibadet edilmesinin önünü açtığı Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yaptığı en büyük kilise; aynı yerde üç kez inşa edildi.