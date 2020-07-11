Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, altı yaşındaki kız çocuğu bahçede ölü bulundu.
AA’nın haberine göre baba Evren Teker, kızı Evin’i Tekel Mahallesi’nde oturan babası İsmet Teker’in evine bıraktıktan sonra eşiyle pamuk tarlasına çalışmaya gitti.
Dede Teker, bir süre sonra bahçede oynayan torununun duvar dibinde hareketsiz yattığını görünce durumu yakınlarına bildirdi.
Hastaneye götürülen Evin’in hayatını kaybettiği, boğazında ise iz bulunduğu tespit edildi.
Küçük kızın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.