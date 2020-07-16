Altı yaşındaki çocuk dört yaşındaki kardeşini köpek saldırısından kurtardı: Biri ölecekse bu ben olmalıydım

ABD’de altı yaşındaki Bridger Walker, dört yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtardı. Yüzüne 90 dikiş atılan küçük kahraman “Biri ölecekse bu ben olmalıydm” dedi.

Fotoğraf: Instagram

Wyoming eyaletinde 9 Temmuz’da Alman kurdu kırması köpeğin kız kardeşine doğru hamle yaptığını gören Bridger araya girdi. Köpeği korkutup kaçırmak isterken saldırıya uğrayan çocuk, yüzünden yaralandı.

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İki saat süren bir ameliyatla yüzüne 90’dan fazla dikiş atılan çocuğun hikayesi, teyzesinin Instagram hesabında yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Süper kahraman filmi ‘Avengers’ hayranı olduğu belirtilen küçük kahramanın hikayesi önce Anne Hathaway’in ilgisini çekti. Oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Ben bir süper kahraman değilim ama öyle olanı görünce tanırım. Umarım ben de hayatta senin yarın kadar bile cesur olmayı başarabilirim” ifadelerini kullandı. Hathaway, filmdeki süper kahramanlardan Hulk’u canlandıran Mark Ruffalo’yu etiketlediği paylaşımda “Takım arkadaşına ihtiyacın var mı?” diye sordu.

Bunun üzerine aile kendilerine Ruffalo ve diğer süper kahramanları canlandıran oyuncular Tom Holland, Hugh Jackman, Zachary Levi’nin ulaştığını söyledi.

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Kaptan Amerika rolündeki Chris Evans’ın yolladığı video mesajını ise küçük çocuğun teyzesi Instagram hesabından paylaştı. Evans, “Hikayeni okudum dostum, sen bir kahramansın. Yaptığın şey çok cesurcaydı. Kardeşin senin gibi bir abiye sahip olduğu için çok şanslı. Senin gibi insanlara ihtiyacımız var” dediği mesajında Bridger’a orijinal Kaptan Amerika kalkanı sözü verdi.