Altı yaşındaki çocuk annesinin kredi kartıyla 16 bin dolarlık bilgisayar oyunu satın aldı

ABD’de, altı yaşındaki George Johnson, annesinin kredi kartıyla, ondan habersiz 16 bin 293 dolarlık (128 bin lira) bilgisayar oyunu satın aldı.

Fotoğraf: Apple

Connecticut eyaletinde yaşayan ve salgın nedeniyle evde çalışan Jessica Johnson (41), 9 Temmuz’da 2 bin 500 dolarlık (19 bin 650 lira) harcamayı görünce şaşırdı. Bankayı aradı ve incelenmesini istedi.

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Oğlunun defalarca oyun satın aldığından haberi olmayan Johnson, ay sonunda Apple ve PayPal’in kendisine fatura ettiği miktarın 16 bin 293 dolara ulaştığını fark edince, “Bu harcamaları ben yapmadım” diyerek tekrar telefon etti ve itiraz etti.

İnceleme sonucunda, ekim ayında, oğlu George’un Apple app-store’dan en sevdiği bilgisayar oyunu Sonic Forces için binlerce dolarlık alışveriş yaptığını öğrendi.

“Bir anda ne diyeceğimi şaşırdım. Bana yapılabilecek bir şey olmadığını söylediler. Salgın sürecinde gelirim çok düştü ama mecbur ödemek zorundayım” diyen Johson, oğlunun iPad’inden harcama yaptığını söyledi.

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Alışverişe engel olmak için gerekli önlemleri almadığını da itiraf eden Johnson, “Bu bana çok pahalıya mal oldu” diyerek anne-babaları gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyardı.

Oğlunun kendisine, “Üzülme anne ben sana borcumu öderim” dediğini de aktaran Johnson, “Belki 15 yıl sonra ilk işine girdiğinde paranın bir kısmını ödeyebilir” diye espri yaptı.