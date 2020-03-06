Altı yaşındaki çocuk annesini ipte asılı buldu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşayan N. U. (28), evinin yanındaki besihanede, altı yaşındaki çocuğu R.U. tarafından ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

N.U., saat 09:30’da Eyuplar köyünde, bir terzide çalışan eşi işe gittikten sonra, “Hayvanları beslemeye gidiyorum” evden çıktı. Uzun süre dönmeyince besihaneye giden R.U. annesini ipte asılı buldu ve dedesinin yanına giderek, “Annem ölü taklidi yapıyor, seslenmiyor” dedi.

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Besihaneye koşan dede R.U., gelininin ipte asılı olduğunu görünce sağlık ekipleri ve jandarmaya bilgi verdi. Sağlık ekipleri, N.U.’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. N.U.’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

N.U.’nun bir yakını, hiçbir sorunu olmadığını belirterek şunları söyledi: “Ancak bir-iki gün önce İdlib şehitlerimize yönelik sosyal medyada uygunsuz paylaşımda bulunan bir grupla polemiğe girmiş. O grup tarafından ‘Senin yerini biliyoruz. Kocanı, çocuklarını öldürürüz’ şeklinde tehdit edildiği yönünde şüphelerimiz var. Savcılığa da bu konuyu anlattık. Telefonu incelenmek üzere alındı. Böyle bir şey varsa sosyal medya hesabından ortaya çıkacak.”