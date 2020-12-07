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Yaramazlara biraz batar!

Altı yaşındaki çocuk 911’i arayıp annesinin bıçaklandığını haber verdi

ABD’nin New York kentinde yaşayan altı yaşındaki bir kız çocuğu acil durumlarda yardım istenen 911’i arayarak annesinin bıçaklandığını haber verdi.

Fotoğraf: New York Post

Polis, bir yaşında bir kardeşi olan çocuğun 25 yaşındaki annesinin, pazar gününün erken saatlerinde, evde erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığını açıkladı. Annesinin erkek arkadaşının kaçtığı, çocuğun 911’i arayıp yardım istediği bilgisini paylaştı.

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Polis ve sağlık ekipleri eve ulaştığında kadını yerde yatarken kolundan ve göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.

Polisin açıklamasında, “Bir yetişkin gibi davranmış ve annesinin hayatını kurtarmış” dendi.

Küçük kızın ilk aramada, “Bir adam annemi öldürmeye çalıştı, bıçakladı” dediği 911’i ikinci kez aradığında ise annesinin vücudundan ve ağzından kanlar aktığını söylediği belirtildi.

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Sadece polis teşkilatından değil yaşadığı semtin sakinlerinden de övgü alan kız çocuğu basın tarafından ‘kahraman’ ilan edildi.

Polis kaçan erkek arkadaşı bulmak için çalışma başlatırken bir komşuları, “Çok sık kavga ediyorlardı. O gece de gürültü duydum” ifadelerini kullandı.

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