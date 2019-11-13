Altı yaşındaki çocuğa istismara 20 yıl hapis

Kayseri’de ailesinin ‘dua ederek iyileştirmesi’ için yanına götürdüğü epilepsi hastası altı yaşındaki A.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Abdullah E. (38), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen eylül ayında yaşanan olay sonrası A.K.’nin durumu anlattığı ailesinin şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan Abdullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mağdur kızın babası ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.
Abdullah E., önceki ifadelerini baskı altında verdiği ileri sürerek, suçsuz olduğunu iddia etti.
Mahkeme heyeti, sanık Abdullah E.’ye, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 20 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.