Altı yaşındaki çocuğa çarpıp kayıplara karıştı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, sokakta oyun oynayan altı yaşındaki çocuğu otomobiliyle çarpıp yaralayan bir sürücü kaçarak kayıplara karıştı.
Geçen cuma günü öğle saatlerinde Yüzyıl Mahallesi 2181 Sokak’ta yaşayan Suriye uyruklu Ş.A. arkadaşıyla sokakta oyun oynamaya çıktı.
Henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü otomobiliyle sokağa hızla girerek çocuğa çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yere düşen çocuk otomobilin altında kaldı.
Sürücü kaçtı çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun sağlık durumu iyi.
Çocuğun babası Mahir A. şunları söyledi: “Çocuklar dışarıda onuyordu. O sırada araba geldi. Çocuğu ezip kaçtı durmadan gitti. Üzerinden geçti. durumu iyi Elhamdülillah. Şu anda bir şeyi yok ama her gün hastaneye gidiyoruz. Henüz şikayet etmedim bekledim.”
Otomobilin çocuğa çarptığı anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.