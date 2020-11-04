Altı yaşındaki Baran klinikte depreme yakalandı: O, anneannesi ve doktor hayatını kaybetti

Diş hekimi Zarife Doğan ve altı yaşındaki hastası Baran Karael’in cansız bedeni dün gece Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından çıkarıldı. Doğan’ın, Karael’i tedavi ederken depremin yaşandığı belirtildi.
İkilinin ve önceki gün cansız bedenine ulaşılan Karael’in anneannesi Belgin Özcan, depreme, Doğan’ın Rıza Bey Apartmanı’ndaki diş kliniğinde yakalandı. Anneanne, tedavisi süren torununu bekliyordu. Üçü de aynı yerde hayatını kaybetti.
Doğan’ın, nişanlı olduğu, önümüzdeki yaz evlenmeyi planladığı belirtildi.