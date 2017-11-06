‘Altı yaşında evlenilebilir’ diyen ‘fetvacı’, Diken’in haberini engelletti

‘Altı yaşında evlenilebileceği’ne dair fetvasıyla hatırlanan ilahiyatçı Nurettin Yıldız, mahkemeye başvurarak Diken’in bir haberini engelletti.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov 19 Aralık 206 tarihinde kentteki bir sergi açılışında Mevlüt Mert Altıntaş isimli polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

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Diken de Altıntaş’ın Hacı Bayram Camisi’nde Yıldız’ın sohbetlerine katılığı yönünde Hürriyet’te çıkan bir haberi alıntılamıştı.

Vakit kaybetmeden sansür

Yıldız’ın avukatı Ahmet Emin Şahingöz, 26 Ekim’de haberin erişime engellenmesi talebiyle İstanbul 14’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme de aynı gün Diken’in haberinde Yıldız hakkında olumsuz ve yanlış bir algı yaratmaya yönelik ifadelerin bulunduğunu, haberin kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğunu iddia ederek erişim engeli getirdi.

Ayrıca Yıldız’la ilgili Sözcü, ABC gazetesi, Cumhuriyet ve Özgür Kocaeli gazetelerinin de haberleri engellendi.

Öte yandan Diken’in haberini alıntıladığı Hürriyet’teki linke de geçen mayıs ayında erişim engeli getirildi. Hürriyet’teki haber VPN’le dahi okunamıyor.