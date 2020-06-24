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Yaramazlara biraz batar!

Altı üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla altı üniversiteye yeni rektör atandı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Üniversiteler ve atanan rektörler şöyle:

Anadolu Üniversitesi – Prof. Dr. Fuat Erdal
Hacettepe Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran
Selçuk Üniversitesi – Prof. Dr. Metin Aksoy
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Prof. Dr. Semih Aktekin
Bingöl Üniversitesi – Prof. Dr. İbrahim Çapak
Doğuş Üniversitesi – Prof. Dr. Turgut Özkan

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