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Yaramazlara biraz batar!

Altı metrelik yılanı öldürüp sosyal medyadan paylaştı

Bingöl’de Özkan Baki adlı çiftçi, tarlasında ot biçtiği sırada karşılaştığı yaklaşık altı metre uzunluğundaki yılanı tırpanla öldürdü. Baki, daha sonra yılanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Fotoğraf: DHA

Bingöl’ün Sancak beldesine bağlı Balıklıçay köyünde yaşayan Özkan Baki, tarlasında tırpanla ot biçtiği sırada karşısında yaklaşık altı metre uzunluğunda yılan gördüğünü söyledi. Özkan Baki, görünce şaşırdığı yılanı elindeki tırpanla öldürdü, ardından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bu büyüklükte bir yılanı ilk defa gördüğünü anlatan Özkan Baki, “Tarlamda ot biçme sırasında aniden yılan ortaya çıktı. Tırpanın üstüne takıldı. Öldürmek istemiyordum ama korktum. Yaralanmıştı ve daha sonra öldü. Çitlere asıp fotoğrafını çektim. Arkadaşlarımla paylaştım” dedi.

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