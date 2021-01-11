Altı mahkum cezaevinden kaçtı: Çatıya çıkıp iple aşağı inmişler

ABD’nin California eyaletindeki bir cezaevinden altı mahkum kaçtı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Eyaletteki Merced Bölgesi’ndeki cezaevinde çalışan görevliler, dün gece yarısı altı makhumun ‘eksik’ olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi.

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Polis, öğle saatlerinde kaçtıkları tahmin edilen mahkumların Merced County Downtown Jail adlı cezaevinin çatısına çıkıp oradan iple aşağı inerek kaçtıklarını açıkladı.

Yaşları 19-21 arasında değişen altı mahkumun kimlik bilgilerini ve fotoğraflarını paylaşan polis, ‘silahlı’ ve ‘tehlikeli’ olduklarını vurgulayarak bilgisi olanların, görenlerin kendilerine başvurmalarını istedi.