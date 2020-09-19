Altı hakemin ‘corona’ testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), rutin ‘corona’ testi sonucu dört klasman hakemi ile iki klasman yardımcı hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

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”Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.”