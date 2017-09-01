Altı günlük ‘bilanço’: 62 kişi hayatını kaybetti, 313 yaralı var

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Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin ilk altı gününde meydana gelen trafik kazalarında en az 62 kişi hayatını kaybetti.

Arefe günü 31 Ağustos, ölümlü kazaların en çok yaşandığı gün oldu.

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DHA’nın hesabına göre son iş günü 25 Ağustos saat 18.00’den sonra toplam altı kazada üç kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı.

Tatilin ilk beş gününde 70 ayrı kazada 45 kişi hayatını kaybetti, 219 kişi de yaralandı.

En çok ölümlü kazanın yaşandığı altıncı günde de 26 kazada 14 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.