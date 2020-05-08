Altı gazeteciye tahliye yok, ilk duruşma 24 Haziran’da

CANAN COŞKUN

Libya’da yaşamını yitiren MİT çalışanının cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle iki aydır tutuklu bulunan gazeteciler Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, altı gazetecinin tutukluluğunun devamına karar verdi. İlk duruşma 24 Haziran’da yapılacak.

Gazeteciler hakkında hazırlanan iddianame, kendilerine ve avukatlarına verilmeden önce 24 Nisan’da Sabah gazetesinde yayınlanmıştı.

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İddianame, dün mahkeme tarafından kabul edildi. Avukatlara verilen iddianamede, 7 Şubat MİT krizi ve silah yüklü MİT TIR’larının durdurulması olaylarının sayılmasından sonra gazetecilere suçlama olarak yöneltilen haber konusu MİT’e yönelik bir operasyon olarak öne sürüldü. Savcılık, MİT mensubunun cenazesinde çekilen ve Oda Tv’de yayınlanan haberde kullanılan fotoğrafların ‘bir plan dahilinde, sistematik ve koordineli biçimde ifşa edildiğini’ iddia etti.

İddianamede bir diğer diğer dikkat çeken detay da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın da iddianamede imzasının bulunması. İddianamelerde genellikle soruşturmayı yürüten savcı ya da savcıların isimleri yer alır.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ettikten sonra gazetecilerin tutukluluk durumuyla ilgili incelemede bulundu. Mahkeme oy çokluğuyla gazetecilerin delilleri yok edeceği, gizleyeceği veya değiştireceği, tanık üzerinde baskı yapma girişiminde bulunabilecekleri gerekçeleriyle tahliye kararı vermedi.

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Üye hakim: Terkoğlu bırakılsın

Karara üye hakim muhalefet şerhi koydu. Üye hakim, Barış Terkoğlu’nun Oda Tv internet sitesindeki görevi, suç ve kaçma şüphesini gösterir delil olmaması nedeniyle tutuklu kalmasının ölçülü olmayacağını, adli kontrol altına alınarak tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Kısıtlılık sürüyor

Mahkeme, ayrıca dosyada MİT’in suç duyurusu dilekçesi, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün açık kaynak araştırması olduğu için ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle dosya içeriğinin üçüncü kişilere karşı gizli tutulmasına karar verdi. Mahkeme, yurt dışında yaşayan gazeteci Erk Acarer hakında da yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.