Altı F-16 pilotu ve dört jandarma komutanı dahil 176 askere ‘FETÖ’den yakalama kararı

İzmir merkezli 49 ilde ‘FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.
AA’nın sitesindeki habere göre İzmir başsavcılığınca ‘FETÖ’ soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97’si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11’i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında 115 kişi gözaltına alındı.
Yakalama kararı verilen muvazzaf askerler arasında altı F-16 pilotu üsteğmen ile dört ilçe jandarma komutanının da bulunduğu öğrenildi.