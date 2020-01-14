Altı F-16 pilotu ve dört jandarma komutanı dahil 176 askere ‘FETÖ’den yakalama kararı

Sözcü gazetesi yazar ve çalışanlarından yedisinin ‘FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan ceza aldığı davada, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçede, ‘Sözcü gazetesinin 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT TIR’larının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği’ öne sürüldü.