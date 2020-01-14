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Yaramazlara biraz batar!

Altı F-16 pilotu ve dört jandarma komutanı dahil 176 askere ‘FETÖ’den yakalama kararı

İzmir merkezli 49 ilde ‘FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın sitesindeki habere göre İzmir başsavcılığınca ‘FETÖ’ soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97’si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11’i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

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Soruşturma kapsamında 115 kişi gözaltına alındı.

Yakalama kararı verilen muvazzaf askerler arasında altı F-16 pilotu üsteğmen ile dört ilçe jandarma komutanının da bulunduğu öğrenildi.

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