Altı aydır artan bireysel döviz hesapları seçimden sonra ilk kez düştü

Bireysel banka müşterilerinin döviz mevduatı altı ay kesintisiz her hafta arttıktan sonra yerel seçimi takip eden haftada ilk kez düşüş gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden (altın) dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Nisan ile biten haftada yaklaşık 800 milyon dolar azalışla tarihi zirveden 181.13 milyar dolara geriledi.

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İşlemciler geçen hafta bireysel banka müşterilerinin uzun bir aradan sonra ilk kez lira talebi olduğunu belirtmişlerdi.

Tarihi zirveden düştü

Merkez Bankası verilerine göre 5 Nisan ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları geçen haftaki 109.25 milyar dolarlık tarihi zirveden 121 milyon dolar azalışla 109.13 milyar dolara geriledi. Öte yandan kurumların ise 678 milyon dolar azalışla 71.99 milyar dolara geriledi.

25 haftadır artıyordu

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireysel müşteriler takip eden 25 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmışlardı. Döviz hesapları (altın dahil) bu 6 aylık dönemde yaklaşık 19.5 milyar dolar yükseldi.

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Ana nedenler

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentilerdeki bozulma nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan lirada mevduat getirilerinin enflasyonun altında kalması da yurt içi yatırımcıları döviz birikimine yönlendiriyor.