Samsun’da, altı aydır aranan 16 yaşındaki kız çocuğu, ‘özel ekip’ tarafından bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, ailesi tarafından 5 Ağustos 2020’de hakkında kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki N.D.’nin bulunması için özel ekip kurdu.

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Teknik ve fiziki takip çalışması yürüten ekipler, adresini belirleyerek N.D. ile telefonla iletişime geçti.

N.D. adliyede buluşma talebinde bulundu. Samsun adliyesine giden N.D., polis nezaretinde savcılığa ifade verdi.

Ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla da aradığı N.D., işlemlerinin ardından polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

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Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen N.D.’nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.