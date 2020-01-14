Altı ay sonra grupta konuşan Bahçeli: Düşmemizi bekleyenler daha çok bekler

Sağlık sorunu nedeniyle altı aydır Meclis’te grup toplantısı düzenleyemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün ilk kez kürsüye çıktı. Sağlığı üzerinden spekülasyon yapanlara, “Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir” diye seslenen MHP lideri, “Biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti saati geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz” dedi.

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Eylül 2019’da hastaneye kaldırılan ve sonrasında evde tedavisi süren Bahçeli, 19 Temmuz 2019’da tatile giren Meclis’in 1 Ekim’deki açılış oturumuna rahatsızlığı nedeniyle katılamamış, son grup toplantısını 9 Temmuz 2019’da düzenlemişti.

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MHP milletvekillerinin ayakta alkışladığı Bahçeli, tedavi süreci boyunca arayan, soran, dua eden, mesaj gönderen herkese teşekkür ederek, “Ne mutlu bize doktorların müdahaleleriyle iyileştik, son nefesimize kadar burada olacağız” dedi.

Sağlığı üzerinden spekülasyon yapanlara sitem eden Bahçeli şunları söyledi: “Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir. Yürek yemedilerse yiyecekleri kurt pençesiyle titreyip, kendilerine gelip arkalarına bakmadan kuytu yerlere saklanacaklardır. MHP üzerinde hesap yapılmaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler kötü temennilerini şifreli mesajlarla servis edenler bilsinler ki biz şer kişilere değil edepli gönüllere bakarız.”

Ecel aman verdiği müddetçe partisinin başında olacağını dile getiren Bahçeli, kimsenin milliyetçi cepheyi yıkamayacağının altını çizerek şöyle devam etti: “MHP’ye ölüm fermanı yazanlara unuttukları bir hususu hatırlatayım. Davamız hak, hakikat davasıdır, biz Türkiye sevdalısıyız Allah birliğimizi bozmasın.”

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Bahçeli’nin bu temennisinin ardından salondakilerden ‘Amin’ sesi yükseldi.

Bahçeli, “Sataşmalara soğukkanlı kalarak davaya sahip çıktınız. Sizden razıyım Allah da sizden razı olsun. Bugün 49 kişiyiz, gün gelecek hesap dönecek salonlardan taşacağız parmakla bile sayılmamız mümkün olmayacak” dedi.

Bölgenin huzursuzluk içinde olduğunu, petrol için daha fazla insanın ölüme terk edildiğini söyleyen Bahçeli, “Kasım Süleymani’nin öldürülmesi, 176 yolcu taşıyan uçağın düşürülmesi, Suriye’de yaşananlar hepsi kaygı verici” dedi.

‘Türkiye doğru zamanda doğru politikayla pozisyon aldı’

Rusya ve Türkiye’nin çabalarıyla Libya’daki uzlaşma çabalarının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Bahçeli, TANAP ve TürkAkım projelerinin Türkiye’nin elinin güçlendirdiğini savundu. Libya’da Birleşmiş Milletlerin de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle yapılan anlaşmanın yerinde olduğunu söyleyen MHP lideri, ‘Türkiye doğru zamanda doğru politikayla pozisyon aldığını’ vurguladı.

Libya’ya asker göndermeyi öngören tezkerenin kabulününü ‘düşmanları çatlattığını’ söyleyen MHP lideri, ‘Evet’ oyu vermeyen CHP, HDP, İP, SP’yi ve diğer partileri eleştirdi.

‘CHP’ye sesleniyorum: Türkiye’nin çıkarlarını savunmak sizi MHP’li, AKP’li yapmaz, adam yapar’

Bahçeli şöyle devam etti: “Akdeniz’de Türkiye’nin güçlenmesine neden kızıyorlar. Doğu Akdeniz’deki varlığımızdan Hafter, Mısır, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan rahatsız Kılıçdaroğlu rahatsız. CHP kimin tarafındadır? Libya’da, ateşkes, Hafter’in masadan kalkmasına rağmen memnuniyet verici dir. Bu CHP’de hayır yoktur. İP’te umut yoktur. HDP, Kandil’İn yörüngesinde. CHP itibar ve inandırıcılığını kaybetmiştir Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına sesleniyorum. Beka savunuculuğu yapmak, Türkiye’nin çıkarlarını savunmak sizi MHP’li, AKP’li yapmaz. Türkiye’nin çıkarlarını savunmak sizi adam yapar.”

Bahçeli, konuşmasının sonunda kıta elemelerine katılarak finalde Almanya’yı yenen ve 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.