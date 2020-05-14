Altı ay sonra ekside: Martta sanayi üretimi yıllık yüzde 2, aylık yüzde 7 düştü

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2, aylık bazda ise yüzde 7.1 azaldı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından, birçok tesis üretime ara vermiş ya da azaltmıştı. Fabrikalar mayıs ayında peyderpey çalışmaya başlamıştı.

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TÜİK, ‘Sanayi Üretim Endeksi – Mart 2020’ sonuçlarını bugün internet sitesinden yayınladı.

Buna göre martta, bir önceki yılın aynı aynına göre sanayi üretimi yüzde 2 oranında azaldı. Üretim endeksi, Eylül 2019’dan beri yukarı yönlü seyrediyordu. Üretim altı ay sonra ilk defa eksi olarak kayda geçti.

Mart 2020’de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.9 azaldı.

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Aylık bazda düşüş

Endekse göre, sanayi üretimi bir ayda yüzde 7.1 azaldı. Geçen şubatta yüzde 1.9’luk yükseliş vardı.

Mart 2020’de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5.7 azaldı.

Üç aylık dönemde artış var

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.4 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise aynı kaldı.

Endeks revize edilecek

TÜİK, endekse dair açıklamasına şu notu düştü: “2020 yılı mart, nisan ve mayıs ayları KDV beyannamelerinin verilme süreleri belirli sektörler için 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmış olup, ilgililer tarafından 2020 Mart ayı KDV beyannamelerinin tamamı verilmemiştir. Bu nedenle, 2020 mart ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi uluslararası norm ve metodolojiler doğrultusunda aylık sanayi üretim anketinin yanı sıra, KDV beyannameleri, e-fatura, e-arşiv fatura, e-bilet, e-serbest meslek makbuzu, kartlı ödeme ve dış ticaret verileri gibi alternatif veri kaynakları kullanılarak hesaplanmıştır. KDV beyannamesi verilerinin temin edilmesinin akabinde gerekli olması halinde yayımlanan endeksler revize edilecektir.”