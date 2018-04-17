Altaylı ‘tepeden’ yalanladı: ‘Ciner-Albayrak satış görüşmesi’ asılsız

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Ciner Grubu’nun medya kuruluşlarının satışı için Albayrak Grubu’yla masaya oturduğu iddiasını yalanladı.

Medyaradar bugünkü haberinde, Ciner Grubu’nun medyadaki varlıkları için Albayrak Grubu’yla satış için masada olduğu ve bu satışın her an gerçekleşebileceğini iddia etti.

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Show TV, Habertürk televizyon kanalı ve gazetesiyle birlikte Bloomberg TV de Ciner Grubu’na ait.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Habertürk yazarı Altaylı, “Ciner Medya Grubu’nun satıldığı yolundaki dedikodular gerçek dışıdır. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile az önce konuştum. İddiaların asılsız olduğunu açıkça söyledi” diye yazdı.

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Ciner Medya Grubunu satıldığı yolundaki dedikodular gerçek dışıdır. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile az önce konuştum. İddiaların asılsız olduğunu açıkça söyledi — Fatih Altayli (@fatihaltayli) April 17, 2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın da mensup olduğu Albayrak ailesi, medya sektöründe Yeni Şafak gazetesi ve Tvnet televizyon kanalıyla biliniyor.